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Общество13 сентября 2021 11:09

Жительница Брянска потребовала 30 тысяч рублей за нападение на нее домашней собаки

ИСковове заявление рассматривают в суде
Марина АНТОНОВА
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Жительница Брянска потребовала 30 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред после нападения домашней собаки. Исковое заявление в суд подала прокуратура Советского района, так как женщина не смогла бы в суде защитить свои права из-за состояния здоровья.

22 июля около семи часов вечера женщина возвращалась домой с дачного участка. Ей навстречу выбежала собака без поводка и намордника. Пес стал кусать за ноги женщину. Потерпевшая пережила сильное нервное потрясение.

Компенсацию требуют от владельца собаки, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.