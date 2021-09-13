Жительница Брянска потребовала 30 тысяч рублей за нападение на нее домашней собаки

Жительница Брянска потребовала 30 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред после нападения домашней собаки. Исковое заявление в суд подала прокуратура Советского района, так как женщина не смогла бы в суде защитить свои права из-за состояния здоровья.

22 июля около семи часов вечера женщина возвращалась домой с дачного участка. Ей навстречу выбежала собака без поводка и намордника. Пес стал кусать за ноги женщину. Потерпевшая пережила сильное нервное потрясение.

Компенсацию требуют от владельца собаки, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.