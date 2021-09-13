В Брянской области перезахоронили останки трех безымянных красноармейцев

Фото: БРОД ВППО "Отечество".

В Брянской области перезахоронили останки трех красноармейцев. 9 сентября торжественная церемония прошла на мемориале села Карбовка в Погарском районе. Здесь обрели покой двое солдат.

10 сентября одного красноармейца перезахоронили в селе Витовка в Почепском районе.

- Останки солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, нашли при проведении поисковых работ, - рассказывают поисковики из БРОД ВППО "Отечество". - В Вахте памяти-2021 участвовали члены отрядов "Дружина" Почепского района, "Судость" Погарского района, "Витязь" Жуковского района и "Вятичи" Погарского района.