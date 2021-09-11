Брянские росгвардейцы почтили память погибшего в Дагестане Героя России Андрея Зайцева. 20-летний уроженец Стародуба погиб при исполнении служебного долга в Республике Дагестан в 1999 году, сообщают 11 сентября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На кладбище Героя сотрудники ведомства приехали в день его гибели - 10 сентября. Память военнослужащего почтили минутой молчания и возложили цветы к могиле.

- Мы должны помнить и чтить всех тех, кто отдал свои жизни ради благополучия жителей нашей большой страны, - отметил начальник Стародубского отдела вневедомственной охраны старший лейтенант полиции Владимир Дупин. - Рядовой Андрей Зайцев был одним из них, не побоялся посмотреть смерти в глаза и навсегда остался в памяти своих боевых товарищей и земляков.

Фото: Управление Росгвардии по Брянской области.

СПРАВКА «КП»:

Андрей Сергеевич Зайцев родился 9 июня 1979 года в Стародубе. В 1997-м окончил профессионально-техническое училище по специальности «Тракторист». В декабре того же года его призвали на военную службу во внутренние войска.

Молодой человек героически погиб 10 сентября 1999 года, исполняя боевое задание в Республике Дагестан. В тот день рядовой 5-й мотострелковой роты батальона особого назначения вез на машине боеприпасы. Взвод попал в засаду. В яростном бою рядовой Зайцев вытащил из зоны поражения раненного сослуживца. Сам же продолжал отбиваться от наседающих врагов. Когда закончились патроны, а боевики были совсем рядом, Андрей Зайцев подорвал себя и их гранатами.

Звание Героя РФ (посмертно) брянцу присвоили указом президента от 22 декабря 1999 года. Также Андрея Зайцева навечно зачислили в списки личного состава части.

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