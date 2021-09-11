В Новозыбкове сын вынес из дома матери газовую плиту и стиральную машину

В брянском городе Новозыбков сын вынес из дома матери газовую плиту и стиральную машину. Похищенное вор сдал в пункт приема металлолома, сообщает издание "Новозыбков.su" со ссылкой МО МВД России "Новозыбковский".

Потерпевшей 62 года, она проживает в Почепском районе.

В дежурную часть полиции женщина обратилась 9 сентября. Пенсионерка сообщила, что из ее дома в Новозыбкове в период с 5 по 9 сентября пропали газовая плита, стиральная машина и бак из нержавейки. Заявительница предположила: к исчезновению указанных вещей может быть причастен ее 40-летний ранее судимый сын. Эта версия вскоре подтвердилась.

- Стражи порядка обнаружили на месте происшествия след пальца руки сына потерпевшей, - рассказывают в межведомственном отделе полиции. - Задержанный мужчина сознался в содеянном и рассказал правоохранителям, что имущество сдал в пункт приема черного металла, а вырученные средства использовал по своему назначению.

Уголовное дело завели по статье "Кража". Ее фигуранту грозит новый срок - до пяти лет колонии.

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