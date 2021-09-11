В Суземском районе в кювет улетела «Лада», пострадал водитель

Водитель автомобиля «Лада Калина» попал в ДТП в Суземском районе в пятницу, 10 сентября. Он не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Единственная для региона автоавария с пострадавшими произошла около двух часов ночи на 10-м километре автодороги Украина-Холмечь-Тарасовка-Кокоревка.

Предварительная проверка установила, что 27-летний мужчина потерял контроль за движением машины. В итоге «Лада» вылетела сначала на обочину, а затем в кювет.

- Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом ребер, - уточняют в Госавтоинспекции.

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