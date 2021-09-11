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Общество11 сентября 2021 11:01

За сутки коронавирус диагностировали 154 брянцам

В отчетный период выздоровели больше двухсот человек
Анна ЛЕВКИНА
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154 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в последние сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро субботы, 11 сентября.

Общее число ковид-положительных достигло 62288. Из них 57995 человек – или 93,1 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 201 выздоровление.

На отчетную дату Брянская область находится на 34 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,25 процента.

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