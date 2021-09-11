За два дня с брянских дорог удалили 79 пьяных пешеходов

Без малого 80 пешеходов удалили с проезжей части в Брянской области за время проведения оперативно-профилактического мероприятия 5-6 сентября. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Спецоперацию ГИБДД назвали «Пешеход - на переход!». Ее целью было - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пеших брянцев.

Всего автоинспекторы составили больше 69 протоколов на автомобилистов. Те не уступали дорогу пешеходам на «зебрах». Больше 370 раз не по правилам переходили дорогу сами пешеходы. Их также привлекли к административной ответственности. В 24 случаях на таких брянцах не оказывалось светоотражающих элементов. 79 раз с дорог удаляли пьяных граждан.

- С водителями транспортных средств проводились разъяснительные беседы об особенностях движения в темное время суток и о необходимости снижения скорости перед пешеходными переходами, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Кстати, в 2021-м в регионе выявили больше 22 тысяч нарушений со стороны пешеходов и больше 7,5 тысяч - со стороны водителей.

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