В Брянске для нового моста на Набережной привезли первые балки

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске для нового моста через Десну на Набережной привезли первые шесть балок. Их доставили 10 сентября на трех грузовиках. Балки изготавливают на заводе в Белгороде, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Длина каждой - 24 метра. На стройплощадку их будут доставлять железнодорожным и автомобильным транспортом.

- Привезенные железобетонные изделия начнут укладывать на второй и третьей опорах моста, - говорят в мэрии.

Всего на мосту необходимо уложить 198 балок. А перед этим забить 1248 свай, на которых возведут 12 опор.

Открытие 270-метрового моста и дороги по нему запланировано на 2022 год.