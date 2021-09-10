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Общество10 сентября 2021 14:31

В Унече после ремонта открыли детскую художественную школу

Работы в здании прошли в рамках нацпроекта
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Унеча в пятницу, 10 сентября, после капитального ремонта открыли детскую художественную школу имени Юрия Саханова. Событие приурочили к рабочей поездке руководителей области в Унечский район, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Работы прошли в рамках нацпроекта "Культура". В здании школы обновили крыльцо и фасад, отремонтировали крышу, заменили окна и двери. Привели в порядок потокли, отштукатурили и покрасили станы. На полу уложили плитку. Отремонтировали санузлы. В здании школы установили пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения.