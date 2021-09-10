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Происшествия10 сентября 2021 13:39

27-летний житель Брянска до смерти избил приятеля

Потерпевший умер через неделю в больнице
Марина АНТОНОВА
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27-летнего жителя Брянска задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 12 августа подозреваемый находился в квартре своего приятеля на проспекте Станке Димитрова. Он поссорился со знакомым и избил его руками по голове.

У хозяина квартиры медики диагностировали травму головы. Его госпитализировали. Через неделю, 19 августа, потерпевший умер в больнице.

Подозреваемый с места преступления скрылся. Правоохранители нашли мужчину. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

- Расследование уголовного дела продолжается, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.