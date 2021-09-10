В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 9 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1235 пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе 10 сентября.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 151 человека. Сумели побороть заболевание 150 брянцев. Медики провели 2092 исследования на инфекцию.

В области с начала пандемии коронавирус диагностировали у 62134 человек. среди них 100 иногородних пациентов. Выздоровели 57794 человек. Общее число ПЦР-тестов составило 737029.

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