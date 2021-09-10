Он может находиться и в вашем районе. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 63-летнего Николая Царькова. Мужчина пропал в деревне Барсуки Рогнединского района, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

4 сентября он ушел в лес и не вернулся. Пропавший выглядит так: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. Предположительно был одет в серый пиджак, рубашку, черные брюки и галоши.

Он может находиться и в вашем районе. Всех, кто что-то знает о местенахождения Николая Царькова, просят сообщать по телефонам: 8 (800) -700 -54-52 или 112.

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