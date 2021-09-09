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Общество9 сентября 2021 21:48

Выявление дрожжей и плесеней в пищевых продуктах

Кира ФИЛИППОВА
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Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

При исследовании пищевых продуктов одним из показателей микробиологической безопасности и пищевой ценности является отсутствие в них микроорганизмов порчи - дрожжей и плесеней. Присутствие дрожжей и плесени в пищевых продуктах выше нормы способствует поступлению и накоплению в организме человека токсичных веществ, что в свою очередь вызывает дисбактериоз, нарушение обмена веществ, расстройство функций желудочно-кишечного тракта и негативно воздействует на иммунную и выделительную системы организма человека.

За 8 месяцев текущего года в сектор пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Брянская МВЛ» поступило 346 проб пищевых продуктов для исследований на дрожжи и плесени. Из них в 6 случаях выявлено превышение дрожжей и плесеней. Повышенное содержание дрожжей и плесеней в пищевых продуктах вызывает порчу и прогорклость продуктов в процессе их хранения, а также говорит о неблагополучном санитарном состоянии производства.

В ФГБУ «Брянская МВЛ» проводятся лабораторные исследования на показатели «дрожжи», «плесени» микробиологическим методом. Метод позволяет выявить и определить количество дрожжей и плесеней в пищевых продуктах. Испытания проводят опытные специалисты, в соответствии нормативными документами на методы испытания, используя качественные питательные среды и современное оборудование.