В Брянске прошла панихида по погибшему главе МЧС России

Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга в Норильске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске в четверг, 9 сентября, прошла панихида по погибшему Главе МЧС России Евгению Зиничеву. Ее совершил настоятель храма Божией Матери «Неопалимая купина» Иоанн Выхованец. Храм находится на территории регионального управления МЧС России, сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Жизнь Евгения Николаевича.

В панихиде участвовали руководство и личный состав регионального управления МЧС России и структурных подразделений.

Жизнь Евгения Зиничева трагически оборвалась 8 сентября. Он погиб при исполнении служебного долга в Норильске во время межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека.

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