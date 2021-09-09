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Общество9 сентября 2021 20:56

В Брянске прошла панихида по погибшему главе МЧС России

Жизнь Евгения Зиничева трагически оборвалась 8 сентября
Надежда ПЕТРУНИНА
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Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга в Норильске.

Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга в Норильске.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске в четверг, 9 сентября, прошла панихида по погибшему Главе МЧС России Евгению Зиничеву. Ее совершил настоятель храма Божией Матери «Неопалимая купина» Иоанн Выхованец. Храм находится на территории регионального управления МЧС России, сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Жизнь Евгения Николаевича.

В панихиде участвовали руководство и личный состав регионального управления МЧС России и структурных подразделений.

Жизнь Евгения Зиничева трагически оборвалась 8 сентября. Он погиб при исполнении служебного долга в Норильске во время межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека.

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