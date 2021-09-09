У жителя Жуковского района нашли винтовку Мосина

В Жуковском районе у местного жителя полицейские изъяли винтовку Мосина образца 1891 года. 62-летний мужчина нашел огнестрельное оружие в лесу недалеко от реки Десна, сообщают в пресс-службе УМВД Росси по Брянской области.

Пролежав в земле долгое время, деревянный приклад винтовки сгнил, а металл покрыла коррозия. Находку мужчина забрал домой и заменил самостоятельно приклад на новый.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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