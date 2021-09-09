В массовом ДТП на Станке Димитрова в Брянске пострадал водитель

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В ДТП на проспекте Станке Димитрова в Брянске в массовом ДТП пострадал 27-летний водитель "Хендай Солярис". Автоавария случилсь около семи часов вечера в среду, 8 сентября, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

41-летняя автомобилистка на "Хендай Тюксон" ехала в сторону Карачижской и разворачивалась в сторону улицы Пересвета. Она столкнулась с "Хендай Солярис", который двигался от улицы Карачижской в сторону Спартаковской. После этого вторая иномарка врезалась в дорожный знак и припаркованные машины.

Травмы в ДТП получил 27-летний водитель "Хендай Солярис". У мужчины диагностировали ушиб грудной клетки, ожог запястья и ушиб лба. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.

- Установлено, что водитель "Хендай Солярис" в момент ДТП, не был пристегнут ремнем безопасности, - говорят в Госавтоинспекции.