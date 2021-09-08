В Брянске задержали местного жителя с наркотиками. Полицейские остановили 20-летнего парня возле одного из домов по улице Романа Брянского, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Его досмотрели и обнаружили два полимерных пакета, в которых находилось наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой более 1600 граммов. Наркотики изъяли.

Молодой человек признался, что наркотики хранил для личного потребления без цели сбыта.

- На брянца завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - говорят в правоохранительном ведомстве. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

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