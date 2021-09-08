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Общество8 сентября 2021 16:55

В Клинцах прокуратура потребовала отремонтировать грунтовую дорогу

Она находится по переулку 2-му Вьюнковскому
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Клинцы прокуратура потребовала отремонтировать грунтовую дорогу по переулку 2-му Вьюнковскому. Она имеет статус местного значения и включена в перечень автомобильных дорог общего пользования городского округа, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Покрытие автодороги находится в неудовлетворительном состоянии, - говорят в надзорном ведомстве. - Имеет многочисленные просадки, гребенки, колейность на всем протяжении.

В похожем состоянии находится и соседняя дорога - между переулком и улицей Ленинградской.

Главе Клинцовской городской администрации внесли представление.