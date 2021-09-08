Фото: Александр БЕЛЯК.

В Брянске разрушается барельеф на памятнике Игнату Фокину в Семеновском сквере. Портрет выполнили из бетона и покрасили бронзовой краской.

Обелиск на могиле революционера заменили во время ремонта сквера в 2017 году. Причем мемориальную бронзовую плиту позади памятника очистили от краски и установили позади обелиска. Сам сквер стал называться "Семеновским" по имени одного из меценатов Могилевцевых. В честь братьев в центре сквера появился новый памятный знак из гранита с изображением зданий, подаренных городу промышленниками.

При открытии памятника Фокину в 1920 году и барельеф был выполнен из бронзы. Во время оккупации могилу революционера оксвернили фашисты, плиту увезли в Германию на переплавку.

В 1947 году ее обнаружили на заводе в немецком городе Шебенек, вернули в Брянск и установили на прежнее место. Судя по всему, бронзовый барельеф уже тогда был утрачен.

Обелиск на могиле Игната Фокина является объектом культурного наследия регионального значения.