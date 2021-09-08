В парке в Клетне открыли спортплощадку дял сдачи норм ГТО

Фото: Брянская областная Дума.

В центральном парке в поселке Клетня открыли спортивную площадку для сдачи норм ГТО. Ее возвели в рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Спорт - номра жизни", сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Спортивные и другие объекты в районе 7 сентября посетили областные власти во главе с губернатором.

В 2016 году в Клетне построили стадион "Авангард" за 18 миллионов рублей. На нем постоянно проходят Чемпионат Брянской области, Первенство и Кубок региона по футболу. В спортивный комплекс помимо стадиона входят футбольное поле, хоккейный корт, спортивные залы местной детской спортшколы.