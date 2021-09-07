Брянский борец Магомед Магомаев завоевал "серебро" на турнире в Калининграде

Еще один брянский спортсмен Ламберт Харонов, к сожалению, завершил выступление на уровне четвертьфинала. Фото: Центр спортивной подготовки Брянской области.

Брянский спортсмен Магомед Магомаев завоевал серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в Калининграде на призы Андрея Шумилина. Об этом сообщают в Центре спортивной подготовки Брянской области.

Он проиграл в финальном бою в весовой категории до 79 килограммов. Еще один брянский спортсмен Ламберт Харонов, к сожалению, в весовой категории до 92 килограммов завершил выступление на стадии четвертьфинала.

В турнире участвовали около 100 молодых людей в возрасте до 24 лет из 22 регионов России.

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