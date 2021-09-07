В Брянскую область завезли 9 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом во вторник, 7 сентября, сообщают в региональном оперативном штабе.
Препарат направят во все пункты вакцинации области. Его распределят между медицинскими учреждениями согласно заявкам.
- Бесплатную вакцинацию ежедневно осуществляют бесплатно в медицинских учреждениях области, а также в прививочных пунктах и торговых центрах, - напоминают в оперативном штабе.
По последним данным на 1 сентября, прививку сделали 336 009 жителей региона.
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