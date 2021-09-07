В Брянскую область завезли 9 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом во вторник, 7 сентября, сообщают в региональном оперативном штабе.

Препарат направят во все пункты вакцинации области. Его распределят между медицинскими учреждениями согласно заявкам.

- Бесплатную вакцинацию ежедневно осуществляют бесплатно в медицинских учреждениях области, а также в прививочных пунктах и торговых центрах, - напоминают в оперативном штабе.

По последним данным на 1 сентября, прививку сделали 336 009 жителей региона.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».