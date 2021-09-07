В Брянске за 20 миллионов отремонтировали переулок Металлистов

Во вторник, 7 сентября, качество выполненной работы оценила межведомственная комиссия. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска отремонтировали переулок Металлистов. Стоимость работ составила 20 миллионов рублей. Их вели на участке от улицы Комсомольской до улицы Болховской в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В порядок привели участок дороги протяженностью полкилометра, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Строители уложили асфальт, установили коло двух десятков опор освещения со светодиодными фонарями, обновили тротуар с пандусами, нанесли разметку, установили новые дорожные знаки. В нескольких местах, в том числе возле детского сада построили дополнительные парковочные карманы. На обочинах посеяли газонную траву.

Также на участке около 300 метров проложили ливневую канализацию, смонтировали несколько ливнеприемных колодцев.

- Строительство ливневой канализации позволило избавиться от застоя воды в районе дома №65/1, этот участок дороги стал вновь проезжим для автотранспорта, -гооврят в мэрии. - Напомним, в этом году в Брянске ливневка будет строиться на 8 улицах, на тех участках, где образуются застои воды. Ее протяженность составит около 7 километров.

Во вторник, 7 сентября, качество выполненной работы оценила межведомственная комиссия. Подрядчику дали указание нанести разметку стоп-линий, заделать стыки между бордюрами, привести в соответствие несколько дорожных знаков. После устранения этих недостатков дорогу примут в эксплуатацию. Объект пять лет будет находиться на гарантии.

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