В Карачевском районе автоинспекторы задержали пьяного водителя

В Карачевском районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя «Митсубиси». Пьяного автомобилиста задержали 6 сентября около семи вечера в деревне Лужецкая, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

30-летний автомобилист отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Он и раньше неоднократно привлекался к административной ответственности за подобное нарушение.

- За повторное нарушение Правил дорожного движения мужчине грозит уголовная ответственность, - говорят в Госавтоинспекции. – Решение примет суд.

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