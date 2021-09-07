В Брянской области насчитали трех 14-летних бизнесменов. Они зарегистрированы как самозанятые. 23 юным предпринимателям от 15 до 16 лет, сообщают в пресс-службе департамента экономического развития Брянской области. 17-летних самозянятых в регионе не оказалось. А с 18 лет можно заниматься бизнесом без ограничений.

- Стать самозанятым можно уже с 14 лет, но я рядом оговорок, - комментируют в департаменте. - Одна из них - разрешение родителей или законных представителей.

В Брянской области на поддержку самозанятых предусмотрено в этом году 2,5 миллиона рублей. По данным налоговой, на конец августа 2021 года постоянно работали в регионе около 12 тысяч самозанятых.