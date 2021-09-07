В брянской Дубровке отремонтировапли парк и стадион

В брянском поселке Дубровка отремонтировали парк на улице Фокина. Работы начались еще в 2020 году. За пять миллионов рублей в парке появился хоккейный корт с трибунами, освещение и общее благоустройство. В этом году ремонт продолжили. В порядок привели танцплощадку, установили лавочки и урны, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

На стадионе "Труд" завершается капитальный ремонт. На работы выделили 30 миллионов рублей. На стадионе обустроили современное футбольное поле с естественным покрытием, установили зрительские трибуны на 400 мест, уложили беговые дорожки.

Во вторник, 7 сентября, Дубрвоский район посетили руководители области. Делегацию возгалвил брянский губернатор.