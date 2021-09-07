В Брянской области от коронавируса за сутки скончались еще 12 человек. Всего жертвами опасной инфекция стали 1204 человека, сообщают в региональном оперативном штабе 7 сентября.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 151 человека. Статистику региона пополнил еще один ковид-положительный среди иногородних пациентов. Их общее число - 100 человек. Сумели справиться с инфекцией 119 брянцев. Медики провели 0 исследований на ковид-19 за сутки.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 61685 человек. Выздоровели 57338 пациентов. Общее число ПЦР-тестов составляет 731013.

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