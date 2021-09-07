От главы администрации Суземского арйона потребовали вернуть премию

От главы администрации Суземского района потребовали вернуть в бюджет незаконно полученную премию. Чиновник получичил вознаграждение 80 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Но распоряжение о премировании он выписал сам без соответствующего решения районного Совета народных депутатов.

- Прокуратура через суд потребовала частично отменить распоряждение главы администрации Суземского района и вернуть премию в бюджет, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства. - Суд это требование удовлетворил.