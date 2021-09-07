В брянском Кузьмино сгорели двухэтажный дом и хозпостройка

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В брянском поселке Малое Кульзино сгорел двухэтажный дом и хозпостройка. Пожар случился на улице Мирославской вечером в понедельник, 6 сентября. О ЧП дежурному МЧС сообщили в 23.05.

На место выехали четыре пожарные машины. Когда спасатели прибыли, горел двухэтажный дом размером 10 на 14 метров и хозяйственная постройка размером 6 на 5 метров.

- На тушении работали три ручных пожарных ствола и три звена газодымозащитной службы, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 23.37 пожар был локализовали, в 00.02 ликвидировали.

К счастью, в огне никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему загорелся дом.