В Брянске автомобилистка на иномарке сбила 19-летнюю девушку на «зебре»

В Брянске автомобилистка на иномарке на «зебре» сбила 19-летнюю девушку. ДТП произошло 5 сентября около девяти вечера на улице Войстроченко. Сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

48-летняя водитель автомобиля «Митсубиси», выезжая со двора с левым поворотом на улицу Горбатова, сбила 19-летнюю девушку. Та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

- В ДТП девушка ушибла плечо, колено, получила ссадины и ушибы лба, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшей назначили лечение и отпустили домой.

Кстати, при проверке с использованием системы «Паутина» выявили шесть нарушений правил пользования 48-летней автомобилисткой во время движения машины телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

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