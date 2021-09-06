В Новозыбкове задержали угрожавшего ножом сожительнице мужчину

В Новозыбкове задержали мужчину, который угрожал сожительнице ножом. В дежурную часть полиции позвонила 66-летняя женщина. Она рассказала, что поссорилась с 65-летним мужчиной, с которым жила. Тот схватил кухонный нож со стола и начал размахивать перед женщиной.

Мужчина грозился убить приятельницу. Она восприняла угрозы всерьез.

- Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Задержанный признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии аффекта. Нож полицейские изъяли.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет колонии.