В брянском Почепе 6 сентября открыли Ледовый дворец

Фото: Брянская областная Дума.

В брянском городе Почеп в понедельник, 6 сентября, открыли новый Ледовый дворец "Лидер". В торжественной церемонии открытия участвовал вице-спикер Совета Федерации Адрей Турчак, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

Спортивный объект возвели по типовому проекту. Его оснастили современными тренажерами. Из областного бюджета на оборудование дворца выделили больше 100 миллионов рублей.

- Состоялась торжественная церемония передачи символического ключа и первый товарищеский матч между хоккейными клубами «Почеп» и «Меленск», - говорят в пресс-службе регионального заксобрания.

Кстати, такой же Ледовый дворец недавно построили в Стародубе.