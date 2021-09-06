Супругов из Сельцо осудили условно за мошенничество на 1,9 миллиона рублей. Муж и жена из брянского Сельцо с 2017 по 2019 годы для получения субсидий по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» представили в администрацию города и Центр занятости населения предоставили документы трудоустройстве инвалидов, приобретении специального оборудования для них, а также о расходах на оказание им наставничества. Фактически инвалиды на предприятии не работали, приобретенное оборудование не являлось специальным, а использовалось супругами в текущей хозяйственной деятельности, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По фиктивным документам супруги-мошенники получили больше 1 миллиона 900 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновных к 3 годам и 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Им придется полностью возместить ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

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