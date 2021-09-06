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Происшествия6 сентября 2021 15:25

В Карачевском районе водитель иномарки насмерть сбил 81-летнюю пенсионерку

Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Марина АНТОНОВА
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В Карачевском арйонее водитель автомобилч "Шкода Рапид" насмерть сбил 81-летнюю пенсионерку. ДТП случилось около половины десятого вечера в воскресенье, 5 сентября, на 72-м километре трассы Орел-Смоленск, сообщают в областной Госавтоинспекции.

67-летний автомобилист двигался со стороны Орла в сторону Брянска. Он сбил пешехода. Пожилая женщина переходила дорогу в нарушение правил дорожного движения.

Пенсионерка погибла на месте аварии. У нее взяли кровь на анализ на состояние опьянения. Кстати, раньше женщину уже штрафовали за нарушение правил дорожного движения.