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Общество6 сентября 2021 13:12

В Брянске умер член правления союза ветеранов Афганистана Игорь Новиков

Печальную новость сообщили коллеги
Надежда ПЕТРУНИНА
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В памяти родных и коллег он навсегда останется добрым, веселым и отзывчивом человеком. Фото: guberniya.tv.

В памяти родных и коллег он навсегда останется добрым, веселым и отзывчивом человеком. Фото: guberniya.tv.

В Брянске 5 сентября ушел из жизни член правления региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Новиков. Печальной новостью поделились его коллеги.

Игорь Новиков с 1984 по 1986 годы служил в 345 Гвaрдeйском Oтдельном парaшютно-дeсантном пoлку в инжeнерно-сaперной рoте. Он – участник кoнтртеррoристичeской oперации на Кaвказе. Награжден двумя медалями «Зa отвaгу».

В памяти родных и коллег он навсегда останется добрым, веселым и отзывчивом человеком.

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