В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 11 человек. Всего опасная инфекция унесла 1192 жизни, сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирусом заболели 157 человек. Сумели побороть заболевание 168человек. Медики провели 772 исследования на выявление инфекции.

С начала пандемии в области ковид-19 подтвердили у 61534 пациентов. Среди них 99 иногородних. Выздоровели 57219 человек. Общее число ПЦР-тестов составило 731013.

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