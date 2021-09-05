ВТБ и Тихоокеанский госуниверситет запускают мобильное приложение для студентов

Фото: ВТБ.

ВТБ совместно с Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ) запускают приложение для ВУЗа, которое объединяет информационные и образовательные функции для 8 тысяч учащихся. Банк намерен развивать платежную инфраструктуру университета и разработать ипотечную программу для его сотрудников. Об этом в ходе ВЭФ-2021 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Мобильное приложение предоставит преподавателям и студентам доступ к информационным и образовательным ресурсам университета: новостям, расписанию занятий, сервису заказа аудиторий, записи на мероприятия и секции, библиотеке и видеолекциям. Личный кабинет пользователя позволит заказать справки, объединит читательский билет и пропуск в университет.

Воспользоваться приложением смогут более 8 тысяч студентов ТОГУ – держателей кампусной карты ВТБ. Кроме привычного функционала банковского сервиса, студенты смогут пользоваться мобильным приложением как универсальным идентификатором в кампусной системе ВУЗа, а также электронным читательским билетом и зачетной книжкой. ВТБ выпускает для образовательных учреждений банковские карты на многофункциональной чиповой платформе, которая позволяет сформировать уникальные кампусные решения, отвечающие современным запросам учебных заведений.

В рамках Восточного экономического форума ВТБ и ТОГУ подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает дальнейшее развитие кампусного проекта, в том числе его платежной инфраструктуры и разработку специальной ипотечной программы для сотрудников университета. Наиболее успешные студенты получат возможность пройти в ВТБ стажировку или учебную практику и войти в кадровый резерв банка.

«Сотрудничество с российскими университетами стало нашей стратегической задачей в рамках подготовки молодых людей к их дальнейшей карьере. В рамках ВЭФ-2021 мы запускаем мобильное приложение с одним из ведущих ВУЗов Дальнего Востока. Цифровизация повседневных учебных процессов упростит получение высшего образования для студентов, а специальная программа стажировки позволит им получить профессиональные компетенции и в будущем стать частью команды одного из крупнейших банков страны», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Топ-менеджер добавил, что на базе опыта разработки приложения для дальневосточного ВУЗа банк создал собственный универсальный продукт – мобильное приложение «Кампус», старт которого намечен на сентябрь.

«Мобильное приложение станет полезным инструментом трансформации образовательного процесса в нашем ВУЗе, упростит коммуникации преподавателей и студентов. Совместный с ВТБ кампусный проект развивает финансовые и информационные возможности студентов и повышает безопасность вузовского пространства, что немаловажно во время пандемии. Мы уверены в дальнейшем партнерстве с ВТБ, у нас есть много интересных идей и планов», – комментирует ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко.

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