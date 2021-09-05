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Общество5 сентября 2021 11:27

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 13 человек

Всего опасная инфекция унесла жизни 1181 пациента
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 13 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1181 пациента, сообщают 5 сентября в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирус выявили у 156 человек. Сумел побороть заболевание 161 брянец. Медики выполнили 1983 исследования на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии в области ковид-19 диагностировали у 61377 человек.Среди них 99 иногородних. Выздоровели 57051 пациент. Общее число ПЦР-тестов составило 730241.

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