На брянских ярмарках овощи и фрукты проверили в лаборатории

Ярмарки выходного дня прошли в Брянске и во всех муниципальных районах и городских округах области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На брянских ярмарках выходного дня овощи и фрукты проверили в лаборатории. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

- Во время проведения ярмарок в областном центре осуществляется проверка безопасности качества реализуемой продукции в передвижной лаборатории управления ветеринарии Брянской области, – говорят в правительстве Брянской области.

Ярмарки выходного дня прошли в Брянске и во всех муниципальных районах и городских округах области.

В Советском районе областного центра ярмарка работала у гипермаркета «Линия-1», в Володарском - на стадионе им. Брянских партизан, в Бежицком - у ДК имени Медведева, в Фокинском - у гипермаркета «Линия-2». Свой товар покупателям предлагали сельхозтоваропроизводители из 18 районов области.

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