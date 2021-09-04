Брянцы первыми посмотрят новый фильм Ларисы Садиловой «Огород»

Лариса Садилова и участники съемочной группы в Выборге в рамках фестиваля представили фильм. Фото: газета "Выборг".

Брянцы первыми посмотрят фильм Ларисы Садиловой «Огород» Об этом стало известно в субботу, 4 сентября.

Фильм в прокате должен появиться весной. Съемки проходили в Брянской, Курской и Смоленской областях.

Картина посвящена жизни немолодых женщин, живущих в глубинке и каждый день борющихся за достойное существование.

Лариса Садилова и участники съемочной группы в Выборге в рамках фестиваля представили фильм. Режиссер рассказала о том, как проходили съемки.

– В фильме около 40 персонажей, они как огород: тут морковь, тут свекла… В огороде важен каждый овощ, так и в нашем фильме «Огород» важен каждый персонаж, – цитирует Ларису Садилову газета «Выборг»

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