В Брянске на улице Чайковского построят новый тротуар и установят 150 светильников

Протяженность ремонтируемого участка составит больше трех километров. Фото: vk.com, «Дороги Брянской области».

В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют улицу Чайковского на участке от улицы Почтовой до границы Брянска. Протяженность составит больше трех километров. Работы завершат в этом году, сообщают на странице ВКонтакте официального сообщества «Дороги Брянской области».

Здесь уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Сделают новое светодиодное освещение. На дороге появятся больше 150 светильников.

Кроме того, построят остановочные и посадочные площадки, сделают пешеходные переходы. В районе озера поставят барьерное ограждение. По левой стороне дороги на всей ее протяженности построят новый тротуар.

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