В Брянске наносят разметку термопластиком на автомобильной дороге-защитной дамбе

К завершению подходит строительство первого этап автомобильной дороги-защитной дамбы Брянск I-Брянск-II. Фото:vk.com, «Дороги Брянской области».

В Брянске в субботу, 4 сентября, наносят разметку термопластиком на автомобильной дороге-защитной дамбе Брянск I-Брянск-II. К завершению подходит строительство первого этапа, сообщают на странице ВКонтакте официального сообщества «Дороги Брянской области».

Работы проводят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, крупнейшая стройка соединит Фокинский и Володарский районы дорогой протяженностью 5,4 километра. Она включает в себя два новых моста и два кольцевые развязки. Кроме того дорога будет выходить на улицу Горького в Советском районе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».