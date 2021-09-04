В Брянском районе при столкновении двух иномарок пострадал один человек

В Брянском районе столкнулись две иномарки. ДТП произошло в пятницу, 3 сентября, около восьми вечера на 14 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

59-летний мужчина на автомобили «Фольксваген» ехал со стороны Брянска в сторону Почепа. Водитель не справился с управлением , из-за чего машину вынесло на встречную полосу. Произошло столкновение с иномаркой «Хендай», которой управлял 39-летний автомобилист.

- В ДТП водитель «Фольксваген» получил ушиб шею, - говорят в Гоавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.

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