В Брянске автомобилистка на иномарке сбила 24-летнего мопедиста. ДТП произошло в пятницу, 3 сентября, около восьми утра на улице Почтовой, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

28-летняя автомобилистка на иномарке «Черри» ехала от улицы Ново - Советской. При повороте налево она врезалась в скутер «Сигма». Им управлял молодой парень. Мопедист ехал от улицы Мира в сторону улицы Ново-Советской.

- В ДТП молодой человек сломал правое колено, - говорят в Госавтоинспекции.

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