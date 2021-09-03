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Происшествия3 сентября 2021 13:37

В Суземском районе в ДТП пострадал 30-летний пассажир иномарки

Водитель съехал в кювет и врезался в дерево
Марина АНТОНОВА
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В Суземском районе в ДТП пострадал 30-летний пассажир "Хендай Элентра". Автоавария случилась около половины второго дня в четверг, 2 сентября, на 7-м километре дороги Суземка-Трубчевск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

28-летний автомобилист двигался в сторону Трубчевска. Он не справился с управлением, съехал на обочину. Машина упала в кювет и врезалась в дерево.

Травмы получил пассажир. У 30-летнего мужчины диагностировали перелом основания и свода черепа. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.