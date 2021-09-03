В Брянске у нового детского сада "Левушка" вновь образовалась огромная лужа

В Брянске у нового детского сада "Левушка" на улице Романа Брянского вновь образовалась огромная лужа. Фотографии опубликовали пользователи в пятницу, 3 сентября, в социальных сетях.

Лужу пытались убрать перед открытием десткого сада зимой прошлого года. На торжественную церемонию приезжала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Но вскоре после того, как уехали высокопоставленные гости, лужа вернулась вновь. И появляется каждый раз после дождей.

Брянцы шутят, что дети любят мерить глубину луж. Но все-таки просят принять меры администрацию.