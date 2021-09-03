В Брянске следователи проводят проверку после падения ребенка с качелей

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске следователи проводят процессуальную проверку после падения ребенка с качелей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

ЧП случилось в четверг, 2 сентября, во дворе дома №13 на улице Репина. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам пользователей, ребенок получил перелом двух позвонкосков. С места ЧП его увезли на скорой помощи.

Качели во дворе - старые, спциального покрытия под ними нет. Местные жители пишут, что за несколько дней до этого другой ребенок получил на этих же качелях резаную рану. И просят обратить внимание на детское оборудование управляющую компанию, обслуживающую дом.