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Происшествия3 сентября 2021 9:36

В Брянске следователи проводят проверку после падения ребенка с качелей

По словам пользователей соцсетей, он сломал позвоночник
Марина АНТОНОВА
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Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске следователи проводят процессуальную проверку после падения ребенка с качелей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

ЧП случилось в четверг, 2 сентября, во дворе дома №13 на улице Репина. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам пользователей, ребенок получил перелом двух позвонкосков. С места ЧП его увезли на скорой помощи.

Качели во дворе - старые, спциального покрытия под ними нет. Местные жители пишут, что за несколько дней до этого другой ребенок получил на этих же качелях резаную рану. И просят обратить внимание на детское оборудование управляющую компанию, обслуживающую дом.