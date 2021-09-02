Брянцев приглашают на поэтический бал в честь Алексея Толстого

Зрители узнают интересные факты из биографии Алексея Толстого. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянцев приглашают на поэтический праздник, посвященный памяти и творчеству поэта Алексея Толстого. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

День поэзии состоится 4 сентября в 16.00, на площади около Городского дворца культуры имени Д.Е. Кравцова, улица Профсоюзов, 24.

Зрителей порадуют своим творчеством историко-патриотический коллектив «Пересвет», литературный клуб «Белые ночи» и коллектив «Эстрадная песня». Они проведут музыкально-литературный бал.

- Прозвучат стихи и романсы на стихи поэта,-говорят в пресс-службе региональноог правительства. - Зрители узнают интересные факты из биографии Алексея Толстого, а также смогут потанцевать на балу второй половины 19 века.

Возрастное ограничение 6+

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