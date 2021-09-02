В брянском Дятькове 19-летняя мошенница ограбила пенсионерку

В брянском Дятькове мошенница украла у 90-летней женщины 15 тысяч рублей. В полицию обратился сын потерпевшей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В дом к пенсионерке вошли две женщины. Они представились сотрудницами газовой службы. Пока одна разговаривала с хозяйкой дома, другая проникла в соседнюю комнату и украла деньги.

Полицейские задержали злоумышленницу. Ей оказалась 19-летняя жительница Брянска. Причиненный ущерб она полностью возместила.

- Девушке предъявили обвинение по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ей грозит до шести лет лишения свободы. До суда злоумышленница будет находиться под подпиской о невыезде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».