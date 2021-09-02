В Брянске в 2021 году сдадут в эксплуатацию 28 многоквартирных домов

В Брянске до конца года планируют сдать в эксплуатацию 17 многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

В 2021 году в городе ввели в эксплуатацию 28 многоэтажек площадью почти 255 тысяч квадратов – 4462 квартиры. В настоящее время сдали 11 многоквартирных домов. До конца года намечают сдать еще 17.

- В данный момент действуют 88 разрешений на возведение многоквартирных жилых домов общей площадью квартир 811,8 тысячи квадратных метров с количеством квартир 14091, -говорят в мэрии.

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